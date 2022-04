Marie Jaëll, musicienne passionnée et passionnante, au tempérament musical hors du commun

Musicienne passionnée et passionnante, Marie Jaëll est une compositrice alsacienne qui fut également pianiste, écrivaine et pédagogue. Une femme au tempérament musical hors du commun.

Pianiste prodige

Un tempérament qui se dévoile dès la petite enfance lorsque, toute petite, elle réclame à ses parents agriculteurs un piano et un professeur. On envoie la petite d’abord en Allemagne, qui n’est pas si loin de son Alsace natale, et au bout d’un an d’études, âgée de 9 ans à peine, on la fait jouer devant le grand pianiste tchèque Moscheles qui lui promet un grand avenir.

Malgré son jeune âge, sa mère la présente au Conservatoire de Paris pour y suivre des cours libres. Elle s’y inscrit officiellement à 16 ans, et y obtint brillamment le Premier prix en 1862, après seulement 4 mois de cours. Grâce à sa mère qui se dévoue entièrement au talent de sa fille, elle va ainsi rapidement mener de front son apprentissage et les premières tournées de concertiste qui vont l’emmener aux quatre coins de l’Europe, et même jusqu’en Russie et en Scandinavie.

A 20 ans, elle épouse un pianiste virtuose, Alfred Jaëll qui va lui ouvrir les portes d’un vaste réseau de relations : elle rencontre ainsi Brahms, Rubinstein, mais aussi César Franck et Camille Saint-Saëns chez qui elle prend des leçons de composition. Elle rencontre aussi Franz Liszt, qui devient un véritable maître et qui va soutenir la publication de ses premières compositions. "Sous forme de Valses et Ländler, Madame Jaëll a composé un collier de fines perles musicales…" dira-t-il. Devenu son plus grand admirateur, il lui dédicacera même sa troisième Valse de Méphisto, et la décrira aussi un jour : "comme quelqu’un qui a le cerveau d’un philosophe et des doigts d’artiste".

Compositrice prolifique

La composition, ce bastion tenu essentiellement par les hommes, va beaucoup attirer Marie Jaëll. Elle écrit un jour à une amie Alsacienne :

"Pensez que je suis dans ma chambre, écrivant, rêvant, pensant, dormant, toujours avec le même but devant les yeux quoi que je fasse. Apprendre à composer, passion qui ne me quitte jamais, je me réveille le matin avec elle, je m’endors avec elle le soir. J’ai une idée si haute de mon art que toute ma joie est de lui vouer ma vie sans espérer autre chose que de vivre pour lui et par lui."

Elle présente plusieurs de ses compositions à la Société Nationale de Musique à Paris, des œuvres très bien accueillies par la critique. Malheureusement elle subit un coup du destin avec la mort prématurée de son époux bien-aimé qui la laisse veuve à 35 ans. Elle compose alors intensément et fait de plus en plus passer cette activité au premier plan même si elle continue à se produire en public. Saint-Saëns écrit "Mme Marie Jaëll ne veut plus que l’on parle de son talent de pianiste. Elle en est rassasiée et ne vise qu’à la haute composition. Ses premiers essais ont été tumultueux, excessifs, quelque chose comme l’irruption d’un torrent dévastateur".

La science du toucher pianistique

Une troisième passion musicale vient se greffer aux deux premières : l’étude de la technique pianistique. Elle analyse de façon très sérieuse et profonde le toucher pianistique. En 1896, elle publie La musique et la psychophilologie. Des recherches très précises pour connaître le potentiel de la main humaine, et elle fait même appel à des médecins et des neurologues, pour développer une véritable science du toucher. Elle va ainsi nous léguer une dizaine d’ouvrages sur le sujet. Quant à ses compositions, elles sont abondantes, et sont en grande partie conservées à la Bibliothèque Nationale de Strasbourg. Des œuvres ambitieuses où son instrument tient évidemment une place essentielle.