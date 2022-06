Marie-Hélène Ska (CSC) "Il n’est pas normal de payer de sa poche pour aller travailler"

De plus en plus, il apparaît que les négociations entre le patronat et les syndicats sont difficiles. Il n’y a, par exemple, pas eu d’entente sur le dernier accord interprofessionnel. D’autres sujets de discussion ont aussi été renvoyés par les partenaires sociaux au gouvernement, laissant à ce dernier la charge de décider.

Pour Marie-Hélène Ska, une des raisons pour lesquelles la discussion entre patrons et syndicats est difficile, ce sont les marges de manœuvre qui sont limitées. "Quand vous pouvez au maximum négocier 0,4% d’augmentation pour deux ans, c’est extrêmement faible. Donc, nous voulons retrouver de la vraie marge de négociation partout là où c’est possible. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles aux difficultés des entreprises", explique Marie-Hélène Ska.

Autre raison avancée par la responsable de la CSC, la difficulté de préparer l’avenir lors de ces discussions entre partenaires sociaux. "Nous voulons préparer l’avenir. Et lorsque j’entends certaines déclarations de la FEB, on nous refait des leçons de morale sur l’histoire. L’histoire, nous la connaissons, nous l’avons bien vécue, et donc c’est sur base de l’histoire que nous devons préparer l’avenir", explique Marie-Hélène Ska. Et elle envoie un message aux entreprises : "Regardez un petit peu ce qui se passe, arrêtez de geindre de manière générale, alors qu’il y a des entreprises en difficulté, nous le savons, mais il y en a d’autres qui ne le sont pas du tout. Et il n’y a ni de solidarité entre les grandes et les petites entreprises, ni à l’intérieur d’un secteur, ni à l’intérieur d’une chaîne de valeur ajoutée".