Marie, gymnaste, met le feu au plateau des Blind Auditions sur un titre de Dua Lipa

Marie Radoux a 21 ans et vit à Huy. Étudiante en droit, elle partage une forte passion pour la musique grâce à ses parents musiciens et à ses cours de chants à l’académie. La gymnastique est sa seconde passion, elle l’exerce depuis l’âge de trois ans et est désormais juge de compétition et professeure de gym. C’est grâce à son groupe "Rock In The Box" qu’elle a pu gagner sa confiance en soi et s’affirmer en tant que chanteuse. Une chose qu’elle prouve en reprenant "Break My Heart" de Dua Lipa sur la scène de The Voice Belgique. Son professionnalisme et son expérience sont soulignés par Black M et BJ Scott. Marie a su rebondir et imposer sa voix sur le tempo rapide de son titre, tout en mettant le feu au studio. Elle continue l’aventure dans la team de BJ Scott.