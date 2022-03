Marie Guérin, rédactrice en chef Elle Belgique, marraine de la catégorie "Mode"

Fan de mode depuis son plus jeune âge, Marie entame des études de journalisme et réalise un stage à la rédaction du magazine Elle Belgique. Elle démarre sur le web et petit à petit fait son chemin pour devenir 10 ans plus tard, rédactrice en chef. Un parcours sans faute pour celle qui considère la mode comme un immense terrain de jeu. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle a accepté d’endosser le rôle de marraine Mode de cette nouvelle édition.

