Marie Gillain : "Il ne suffit pas d’aller en haut d’une montagne couper son bois pour être un homme heureux"

On part à présent à la rencontre de l’écrivain, éditeur, photographe et historien d’art bruxellois : François Harray. L’artiste est à présent au cœur d’une exposition intitulée "Jeux d’images, images en jeu". Avec son appareil photo, François Harray casse les codes et détourne des œuvres classiques de l’Histoire de l’art avec beaucoup d’humour.

Par son art, François Harray lutte contre le déterminisme social, l’ordre moral et la pensée unique. Une exposition à découvrir jusqu’au 12 mars au Studio 84.