Marie Gillain et Vincent Lindon luttent contre le surendettement dans "Toutes nos envies"

Pour incarner Claire, cette juge combattante qui se découvre un terrible cancer, Philippe Lioret s'est tourné vers l'une de nos meilleures actrices, Marie Gillain. Particulièrement appréciée du septième art français, la comédienne a tourné avec des réalisateurs de renom comme Bertrand Tavernier, Anne Fontaine ou Jean-Paul Salomé. Nommée quatre fois aux César, Marie Gillain est une nouvelle fois sélectionnée pour Toutes nos envies en 2012. L'actrice s'est d'ailleurs battu pour avoir ce rôle. Philippe Lioret déclarait à Allociné à son propos :

Instantanément, aux essais, j'ai trouvé que c'était elle la plus juste. C'était cette justesse-là que je recherchais, c'était elle, c'était le personnage.

À ses côtés, on retrouve un habitué des films à portée sociale, Vincent Lindon. C'est sa deuxième collaboration avec Philippe Lioret, après Welcome. Le cinéaste a très vite pensé à lui pour le rôle de Stéphane. Il l'évoquait en ces termes : "C'est naturel chez lui, et c'est naturel chez moi, d'écrire des personnages avec cette retenue, qui permet des relations humaines plus justes, plus vraies. On ne se dit pas tout dans la vie, il y a une grande place pour la métaphore et pour le non-dit."

