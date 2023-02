Marie Gillain : entre le théâtre et le cinéma, son cœur balance

Marie Gillain revient au cinéma, avec un rôle féminin décisif dans le film d’Eric Besnard, "Les choses simples". Elle va arbitrer le duel entre Pierre et Vincent, deux êtres que tout sépare.

Vincent (Lambert Wilson) est un entrepreneur hypermédiatisé, à qui tout réussit. Mais un jour, la belle décapotable de cet homme pressé tombe en panne au milieu de nulle part, en pleine montagne. Vincent est alors recueilli par Pierre (Grégory Gadebois), homme seul et taciturne, qui semble s’être coupé volontairement du monde. Entre ces deux êtres que tout sépare, le dialogue est-il possible ? Et surtout, qui, des deux, peut s’affirmer le plus heureux ?

Sur un scénario a priori cousu de fil blanc, Eric Besnard va réussir à ménager quelques belles surprises. Et surtout, il offre deux très bons rôles à Lambert Wilson (capable du meilleur comme du pire, et ici à son meilleur) et surtout à Grégory Gadebois, véritable "force tranquille" du cinéma français, toujours convaincant.

Comment Marie Gillain s’est-elle retrouvée dans ce duo en compétition pour le bonheur ? Les réponses dans son interview intégrale.