Marie Frère : refaire du voyage une aventure humaine, sauvage et responsable

Au début, DiscoveRent était exclusivement focalisé sur la location de matériel d’aventure. "Mais nos clients nous en demandaient toujours plus. Ils voulaient avoir des itinéraires, savoir où dormir, où manger, etc. Nous nous retrouvions à faire toujours plus de logistique pour les satisfaire." Ils décident alors d’ajuster leur offre et de proposer des voyages hors des sentiers battus et du tourisme de masse, encadrés par des guides expérimentés. "Ce n’est pas simple de trouver des expéditions qui soient accessibles et respectueuses de l’environnement. Il faut savoir que le tourisme représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le transport, l’hébergement et la nourriture sont les causes de la majorité de ces émissions."

Face à l’urgence climatique et persuadés que les gens veulent et voudront continuer à voyager, Marie et Maxime proposent toujours de le faire, mais autrement. "Nous proposons uniquement des expéditions en petit groupe qui ont lieu en pleine nature et qui sont accessibles en train, en bus ou en covoiturage. Nous privilégions les hébergements authentiques comme les gîtes, les refuges ou les bivouacs. Et enfin, la nourriture est locale et de saison."