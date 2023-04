Marie Frankinet présente "Pop Icons", le podcast qui regorge d'anecdotes sur les stars de la musique

Marco, Lara, François et Audrey vous emmènent chaque mercredi à 7h40 dans le meilleur de la belgitude avec "Tipik Belge" !

Cette semaine, Marie Frankinet présente "Pop Icons", le podcast qui décortique le parcours des icônes de la pop qui ont fait bouger les lignes de l’industrie musicale et qui ont influencé les grands artistes du moment. Elle a essayé de trouver des petites anecdotes pas bien connues sur chacun des artistes afin d’avoir un autre point de vue et de voir comment leur carrière a eu un impact sur l’industrie musicale. Vous ne retrouverez pas d’interviews mais beaucoup de matière telles que des archive et des extraits sonores.

Marie a choisi de parler principalement des artistes anglophones car elle voulait parler d’artistes connus mondialement, qui ont eu un vrai impact sur la scène musicale. Le podcast est divisé en dix épisodes, chacun consacré à un artiste. Et si elle devait vous en conseiller un seul, ce serait assurément celui sur Calvin Harris. "Il y a énormément de choses à apprendre sur lui. Il a eu 3 carrières différentes, il a fait un mental breakdown, il a commencé en allant à Londres puis il n’avait plus d’argent donc il a complètement arrêté sa carrière pour aller travailler dans une poissonnerie, il a recommencé mais sous le nom de "Stoofer", puis il a de nouveau changé de nom d’artiste, et il a rencontré Rihanna qui lui a fait exploser sa carrière", explique-t-elle.

Voilà un bon avant-goût de ce qui vous attend dans "Pop Icons" ! Tout comme Marie, vous apprendrez énormément de choses sur ces artistes incontournables.