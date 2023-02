"Marie-Francine" : une comédie romantique et décalée avec Valérie Lemercier

Présente des deux côtés de la caméra, l’actrice et réalisatrice française propose une comédie sentimentale touchante sur le cap de la cinquantaine, la naissance d’un nouvel amour et la famille. À voir lundi 13 février à 20h30 sur La Une et Auvio et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Larguée par son mari et virée de son travail, Marie-Francine (Valérie Lemercier), 50 ans, se voit contrainte de retourner chez ses parents. Ce couple de bourgeois attentifs n’a plus qu’une idée en tête : recaser leur chère et tendre progéniture. Fliquée comme une ado et désespérée par la drôle de tournure qu’a prise sa vie, Marie-Francine finit par rencontrer Miguel (Patrick Timsit). Ce cuisinier vit lui aussi chez sa mère, une concierge. Le couple va donc devoir entretenir ce nouvel amour dépourvu de maison pour abriter son intimité…