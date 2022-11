Marie-Fidèle est devenue spécialiste des identités afro-descendantes : "Avant l'université, je n'avais jamais rencontré de vrais blancs"

D’origine rwandaise, Marie-Fidèle Dusingize grandit à Bruxelles dans un quartier populaire. "Il n'y avait pas de mixité sociale dans ma classe et ça voulait dire quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais grandi dans une école de relégation."

Même si certains professeurs l’en découragent, elle s’accroche aux études et devient sociologue, spécialiste des identités afro-descendantes. À l’UMons, elle mène notamment un combat pour faire retirer un buste de Léopold II et, grâce à une pétition, elle obtient gain de cause. Le buste est déboulonné et placé au Mons Mémorial Museum.

Aujourd'hui, Marie-Fidèle est également conférencière et guide de visites décoloniales, à Mons. Elle participe comme témoin à l’exposition "Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons", visible jusqu'au 21 mai 2023.