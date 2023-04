Marie Diaby et Boris Prager, comédiens de "Trentenaires" : "Ce sont des gens très réalistes et qui nous ressemblent"

Marie Diaby et Boris Prager sont les invités du 8/9 pour le lancement de Trentenaires, la nouvelle série de la RTBF qui sera diffusée à partir du 23 avril sur Tipik.

Adaptée de la série flamande à succès Dertigers, Trentenaires est une série 100% belge jusque dans son générique, la chanson C’est la vie qui est signée Rori. L’histoire d’un groupe d’amis soudés, ébranlé par les secrets qui rejaillissent, et les carrières qui se font une place entre les parents et les enfants.

"C’est une série chorale, donc ça reprend plusieurs types de personnages chacun dans leur trentaine, et chacun avec ses problématiques", résume Marie Diaby.

"C’est de la fiction au plus près du réel", ajoute Boris Prager. "Ce qui rend la chose réelle et ce qui rend la chose nouvelle aussi, c’est d’avoir une ville de Charleroi qui est très présente dans la série. Ça change parce qu’on voit un Charleroi qui n’est pas le Charleroi misérabiliste et social qu’on a eu l’habitude de voir".