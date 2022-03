Marie de Hennezel : "La vie de nos disparus est tissée à la nôtre et c’est ce lien qu’il faut retrouver"

Par son métier (elle a notamment travaillé en soins palliatifs), Marie de Hennezel sait se rendre disponible, à l’écoute des âmes, qu’elles soient rêvantes ou souffrantes. En 1995 paraissait "La mort intime", un écrit qui était le fruit de témoignages qu’elle avait alors recueillis auprès de patients en fin de vie. Le livre était préfacé par François Mitterrand qu’elle a aussi accompagné dans la maladie et c’est à son engagement sans faille que la France doit d’ailleurs de regarder autrement et de prendre en charge différemment les êtres que nous serons nous-mêmes un jour lorsque nous serons, à notre tour, dans l’antichambre de la mort. Depuis ce livre, il y en a eu bien d’autres dont notamment "L’art de mourir", "Le souci de l’autre", "L’âge, le désir et l’amour". Marie de Hennezel n’a de cesse d’être au plus près de la parole de celles et ceux qui souffrent, qui aiment, qui vieillissent et qui savent que notre temps est compté. Pourtant, malgré sa proximité avec la mort, elle fait preuve d’une incommensurable confiance dans la vie qu’elle souhaite transmettre à travers ses livres.