Marie Dasylva : "Face au harcèlement, je crois à la nécessité de l’autodéfense"

Coach, entrepreneuse, podcasteuse et à présent autrice, Marie Dasylva est une véritable figure d’empouvoirement (traduit de l’anglais empowerment). Depuis maintenant plus de trois ans, son agence Nkaliworks, située à Paris, met en place des stratégies de survie au travail pour les personnes racisées. Via un accompagnement individuel, mais aussi à travers des coachings de groupe, l’agence permet de développer de véritables armes d’autodéfense. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de sa venue au Same Festival.