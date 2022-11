Marie-Claire Frédéric : « Derrière notre alimentation, il y a l’Histoire, la religion, la géographie… »

Poètes, philosophes, théologiens, médecins, se sont intéressés à l’abeille. "L’abeille fascine car elle donne le miel, une substance délicieuse, un produit fabriqué par un animal et prêt à être consommé tel quel, c’est un cas unique !", explique Marie-Claire Frédéric. En effet, l’abeille est le seul animal qui à notre connaissance est capable de produire un aliment fermenté. Pour rappel, la fermentation est l’art de transformer un aliment grâce à la création de micro-organismes. Ce processus est utilisé par exemple pour produire de la choucroute ou du fromage.

L’abeille est aussi un objet symbolique fort qui a une part importante dans la cosmogonie. Dans l’Egypte ancienne, le monde commence par une vibration sensible, par le bourdonnement de l’abeille. Le motif du monde crée par un son existe dans bon nombre de civilisations. Dans la Bible, c’est le verbe qui est au commencement de toute chose. L’abeille est aussi le symbole de l’éloquence, de la poésie. Ce sont les abeilles qui en se posant sur ses lèvres de Sainte Rita vont lui donner l’éloquence nécessaire pour plaider les causes perdues… Le pape Urbain VIII (Maffeo Barberini - pape de 1623 à 1644) l’a choisi pour insigne ainsi que Napoléon. Les abeilles et leur ruche sont aussi désignées comme ayant une vie sociale parfaite. "Les monarchistes louent la Reine des abeilles et les républicains vantent l’égalité qui règnent entre ses sujets", plaisante Marie-Claire Frédéric. Pendant longtemps, on a cru que la Reine des abeilles était un roi, l’inverse aurait été impensable ! C’est seulement sous le règne d’Elisabeth Ier que Charles Butler, un homme d’Église et un scientifique britannique, a eu l’intuition que le Roi était peut-être… une Reine. Son temps avait changé sa perspective.