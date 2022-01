Marie Claes : "Les chiffres sur l’anorexie en disent long sur la place des corps des femmes dans cette société"

En plus d’aborder ce thème important sans misérabilisme, l’autrice bruxelloise propose une écriture poétique et prometteuse. Dans un récit court (peut-être un peu trop ?) et rythmé, elle nous invite dans la tête et les pensées les plus honteuses d’une adolescente de 16 ans que l’on connaît ou que l’on a du moins déjà croisée.

Si Marie Claes brûle parfois rapidement certaines étapes de son histoire, ce premier roman n’en reste pas moins important. Légère raconte la difficulté d’être une adolescente dans une société friande de codes et de normes. Mais c’est surtout, un récit psychologique, intime, qui donne à voir une réalité parfois difficile à comprendre pour celles et ceux qui ne l’auraient jamais vécue.

Pourquoi avoir opté pour ce thème loin d’être léger ?

Marie Claes : "Quand j’ai décidé de me lancer dans l’écriture d’un roman, il a fallu choisir un sujet et très vite celui-ci s’est imposé. Je me suis demandé si j’allais assumer le fait que cette histoire vient aussi d’une expérience personnelle. Parce que, comme Annabelle, j’ai vécu un épisode d’anorexie dans mon adolescence auquel je ne pensais plus depuis plusieurs années. Pourtant, j’ai ressenti le besoin d’écrire sur ce sujet, peut-être pour clore définitivement un chapitre. Je voulais réussir à entrer dans la tête d’un personnage et d’expliciter le fait que l’anorexie n’est pas un caprice, mais une maladie qui part d’une grande souffrance."

Ce qui est intéressant dans votre manière d’aborder l’histoire, c’est qu’il n’y a pas de raison particulière qui déclenche l’anorexie d’Annabelle. C’est vraiment comme une révélation qui la frappe un soir…

"C’est exact. Je voulais montrer que l’anorexie pouvait également exister en dehors des clichés et de l’imaginaire collectif. Oui, ça arrive quand on travaille dans l’univers de la mode, mais pas que. J’ai souvent entendu que l’anorexie était une maladie de femmes blanches privilégiées. Mais ce n’est pas correct. Historiquement, il y a eu des femmes souffrant d’anorexie à toutes les époques et dans toutes les parties du monde. Et puis, il y a quelque chose de significatif quand on voit les statistiques et que l’on constate que ce sont souvent des femmes qui sont touchées. Pourquoi, lorsqu’il y a un besoin de contrôle, c’est à la faim que touchent les femmes ? Je n’ai pas de réponse et je ne voulais pas faire de Légère un pamphlet féministe, mais ces chiffres en disent long sur la place des corps des femmes dans cette société."

Et puis, la psychiatrie a longtemps fait un lien entre l’anorexie et les mères. Elles étaient soi-disant coupables de la maladie de leur fille

L’anorexie est un sujet déjà abordé pas mal de fois en fiction, avez-vous l’impression que c’est souvent traité maladroitement ?

"Je n’ai pas lu ou vu beaucoup d’œuvres qui en parlent. Je crois que c’est moins maladroit maintenant car il y a de plus de plus de témoignages. Par contre, en l’écrivant j’essayais de rester concentrée sur ce que je voulais faire, mais je me demandais fréquemment en quoi mon livre apportait quelque chose de neuf. De là, je me suis dit qu’il était important de développer le personnage de la mère. Autant je voulais que les lecteur·trices aient de l’empathie pour Annabelle et trouvent son comportement logique, autant je voulais aussi un contrepoint. Et puis, la psychiatrie a longtemps fait un lien entre l’anorexie et les mères. Elles étaient soi-disant coupables de la maladie de leur fille. Ce lien est, comme d’habitude, sexiste."

Il y a plusieurs liens entre patriarcat et anorexie. Notamment dans cette sous-représentation de l’ensemble des corps et dans cette codification de ce que les corps des femmes doivent être. C’est un constat que vous tirez aussi ?

"Oui, bien sûr. La littérature féministe le démontre : les femmes sont réduites à leur corps depuis tellement d’années. Que ce soit par la sexualisation, l’injonction à la maternité ou autre. Je pense que c’est tout ça qui fait que, pour récupérer le contrôle sur leur corps, certaines choisissent de calculer au millimètre ce qu’elles mangent."

On peut rapidement tomber dans le pathos quand on aborde ce genre de sujet, notamment par volonté d’humanisation. Comment vous en êtes-vous prémunie ?

"Pour moi, c’était primordial de ne pas tomber dedans et d’expliquer toute la logique d’Annabelle. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai tenu à décrire toutes ses pensées, même celles les plus honteuses. Elle est control freak, presque militaire. Quand elle voit un corps gros, elle en est dégoutée, elle est aussi très jalouse de son petit frère qui a la chance d’être encore enfant. Ce n’est pas glorieux comme réflexions. Mais il fallait pouvoir oser dire ce qu’elle ressent. Je remarque que, ce qui me touche en littérature, ce sont les récits qui vont gratter à des endroits où je n’avais pas envie qu’on gratte."

