Marie-Christine réalise son rêve d’enfant : danser

"Quand je danse et qu’il y a l’élan, il y a un immense amour qui sort de moi." Dès les premiers instants de sa vie, Marie-Christine tombe amoureuse de la danse. Mais à l’époque, les activités extrascolaires n’étaient pas la priorité de ses parents, loin de là. D’autres urgences prenaient le dessus.

L’amour de la danse de Marie-Christine ne faiblit pas avec les années. La vie ne lui offre cependant pas l’occasion de suivre des cours. Arrivée à l’âge adulte, ses parents la poussent à trouver un emploi stable. Marie-Christine commence alors un boulot qu’elle n’aime pas. Elle rencontre ensuite son mari et fonde une famille.

A 46 ans, elle se lance. Ses enfants sont plus grands. Ils ont moins besoin d’elle. Alors, elle pousse les portes d’une école de danse. Elle s’inscrit dans un cours adulte le sourire aux lèvres. Très vite, elle demande à suivre des cours pour les adolescents.

Cela fait maintenant plus de vingt ans que Marie-Christine danse. Et, elle ne boude pas son plaisir : "C’est comme si vous entriez dans un flow de vie qui vous emmène mais au-delà de tout." Bien qu’elle adore cette discipline, elle admet : "Parfois, nous sommes en guerre parce que j’ai mes limites." Les limites, ce sont celles que son âge lui impose. Elle avoue à demi-mot : "Je dois faire attention et je dois écouter mon corps."