Marie-Christine Marghem : "Au MR nous voulons prolonger un maximum de réacteurs nucléaires"

Par rapport à la majorité Vilvaldi, dont son parti, le MR, fait partie, Marie-Christine Marghem se "positionne comme quelqu’un qui lui dit ‘votre vision est étriquée, vous ne voyez pas ce que vous devriez voir’. Au sein du MR notre vision est tout à fait claire, nous voulons garder un maximum d’éléments du parc énergétique et nous voulons prolonger un maximum de réacteurs nucléaires pour faire face aux besoins de la société à moyen et à long terme". Elle se dit certaine que beaucoup se rallieront à sa proposition : "Les choses évoluent, la majorité finira par me suivre, vous verrez !" Sans chercher de majorité alternative, la députée MR a invité mercredi en séance plénière à la Chambre tous les députés à signer sa proposition.

Marie-Christine Marghem trouve "insupportable" le fait que les négociations entre le gouvernement et Engie sur le démantèlement des centrales se prolongent. Pour elle il est important de voir rapidement "le bout du tunnel afin de sécuriser la commande d’uranium nécessaire pour faire fonctionner ces réacteurs qui doivent être fonctionnels fin 2025".

La Belgique se retrouve "pieds et poings liés" dans la négociation avec l’exploitant Engie parce qu’on "a trop traîné" à prendre une décision. Et la ministre de l’Energie (Tinne van der Straten, ndlr) se retrouve "déshabillée dans ce dossier puisque c’est le Premier ministre qui négocie et pas elle". Marie-Christine Marghem se dit favorable à ce que ce soit le parlement qui prenne la main dans cette négociation : il s’agit de "pousser le Premier ministre à ce que cette négociation se conclut rapidement pour pouvoir aborder la prolongation de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 qui doivent faire le paquet complet qui permettra, d’après les dernières prévisions d’Elia, de faire en sorte que le manque d’électricité prévisible en 2026 et 2027 soit complètement couvert".