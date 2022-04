Marie-Christine Barrault, comédienne sur tous les fronts

Après " femme entre chien et loup " d’André Delvaux, elle s’installe aux Etats-Unis et tourne sous la houlette de Woody Allen dans " Stardust Memories ", un film qu’il a conçu spécialement pour elle. Le feu est mis aux poudres. Au cours des années 80, elle campe des rôles dans des registres très divers sous la houlette des plus grands cinéastes. Elle tourne dans " Le soulier de satin " de Manoel de Oliveira. Viennent ensuite " la grande menace " de Jack Gold avec richard Burton et Lino Ventura puis, " L’état sauvage " de Francis Girod avec Piccoli, Brasseur et Jacques Dutronc. Dans la décennie suivante, on la voit dans " Bonsoir " avec Michel Serrault et dans " La dilettante " aux côtés de Catherine Frot. En 2007, elle partage l’affiche dans " La disparue " avec Sophie Marceau. Elle devient par la suite moins présente au cinéma sinon dans des seconds rôles mais continue par contre à s’illustrer sur les planches et à la télévision, notamment dans " Marie Curie, une femme honorable ". A la télé, elle s’est distinguée aussi dans une publicité pour le programme minceur " Slim fast ". En 2012, elle reçoit la Légion d’Honneur. Marie-Christine Barrault a joué dans plus de 50 films, 40 téléfilms et autant de pièces de théâtre. Côté vie privée, elle a été mariée au producteur et argentier du cinéma français, Daniel Toscan du Plantier avec qui elle a eu deux enfants et en seconde noce, avec le scénariste Roger Vadim.