Marie Capart, historienne belgo-britannique : "Je suis très émue, j’ai l’impression d’avoir perdu ma grand-mère"

A l'occasion du décès de la reine Elizabeth II, lors de notre édition spéciale, nous avons invité Marie Capart, historienne belgo-britannique. Si elle vit à Forest aujourd'hui, elle est restée très attachée au Royaume-Uni. Aujourd'hui, à nos micros, elle avoue qu'elle n'aurait pas imaginé être aussi émue par ce décès.

"Vous savez que les Britanniques sont très attachés à la famille royale et ce, encore plus quand on ne vit pas en Grande Bretagne. Quelque part, c'est un intermédiaire qui nous relie au Pays. Je suis très émue, j'ai l'impression d'avoir perdu ma grand-mère." Des mots qui révèlent l'attachement des Britanniques à leur monarchie et encore plus à une souveraine qui aura marqué l'Histoire.