Marie Bortolotti, issue de l'école Nouvelles Écritures, la scénariste des séries de demain

Fan de "Freaks and Geeks", "Angela, 15 ans" et Judd Apatow, Marie, elle, a séduit avec sa comédie pour adolescents. L’histoire de six adolescents en 4e dans un collège public un peu miteux, transformé du jour au lendemain par un principal un peu barré en un collège expérimental. Une série chorale où chaque personnage est au cœur d’une intrigue et évolue dans un cadre totalement "what the fuck". La jeune scénariste avait à cœur de développer son histoire en abordant des sujets sérieux entre sexualité, santé mentale, rapport au corps, famille… Des questions que se posent les collégiens à un moment crucial de leur vie : "J’avais un peu des comptes à régler avec mon collège", avoue-t-elle à demi-mot. Et son pitch a fait mouche. Un studio de production a déjà mis une option pour développer son idée tandis que d’autres veulent la rencontrer. Une consécration pour la jeune femme qui reçoit encore de nombreuses propositions :

Je suis partagée entre l’euphorie et une forme de tétanie, parce que ça fait tellement longtemps que j’attends ça et que je ne pensais pas que c’était possible.

Pour la jeune scénariste, qui est aussi actrice, la comédie peut servir de moyen de défense, voire de revanche sur les humiliations, ces "humiliations de l’adolescence qui forment durablement notre personnalité" dira-t-elle sur scène lors de la présentation de sa série. Sa volonté ? Ne pas rentrer dans les clichés des séries pour ados, "souvent pleins du mépris des adultes pour les jeunes". Pas question non plus de rire au détriment des autres.