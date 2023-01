Marie Bonaparte, une psy à la recherche du plaisir féminin

"On a souvent pointé le caractère biologisant de son œuvre, l’accent mis sur une forme de radicalisation des thèses de Freud, d’une incompréhension peut-être même des thèses de Freud et de la féminité, explique Rémy Amouroux.

Je pense qu’il faut adopter une perspective plus large et voir qu’on est à un moment où on a très peu de connaissances sur la réalité de la sexualité de la femme. Elle va faire partie des pionnières parmi ceux qui vont s’intéresser, en psychanalystes, à cette question, mais elle s’y intéressera aussi d’un point de vue biologique et anatomique."