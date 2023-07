Marie Arena, le nom qui tourne en boucle dans le Qatargate

Un premier lien officiel entre Arena et Panzeri est ainsi établi. Car Donatella X, assistante de Marie Arena – travaillait avant pour une ONG, "Fight impunity". Elle a été recrutée il y a environ un an par l’eurodéputée belge pour se pencher sur les questions relatives à l’Afrique et à la République démocratique du Congo.

L’ASBL Fight impunity a été créée par Pier Antonio Panzeri, député européen jusqu’en 2019 et depuis lors devenu lobbyiste. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir utilisé cette structure – fondée afin de lutter contre les atteintes graves aux droits humains - pour des opérations d’ingérence au sein du Parlement européen.