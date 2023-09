Marie Arena, Hugues Aufray et Juliette Armanet sont les invités du Grand Cactus ce jeudi

Jérôme de Warzée, Adrien Devyver et leur bande vous donnent rendez-vous ce jeudi 14 septembre dès 20h35 pour la première émission de la saison 9 du Grand Cactus. Au programme : le nouveau scandale du Qatargate, le mariage d’Hugues Aufray, Barbie et Ken et la polémique " Juliette Armanet/Michel Sardou ".