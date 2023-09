Marie-Antoinette VS Madame du Barry : une querelle de salon aux enjeux politiques majeurs

Marie-Antoinette obéit à la demande de sa mère le 1er janvier 1772, soit plus d’un an et demi après son arrivée à Versailles. Alors que tous les membres de la haute aristocratie sont réunis dans la galerie des glaces pour célébrer la Saint Silvestre, elle se tourne alors vers la comtesse du Barry, et lui fait remarquer : "Il y a bien du monde à Versailles aujourd’hui".

Une parole anodine, qui suffira néanmoins à contenter à contenter le roi, ses sujets et l’impératrice Marie-Thérèse, qui signera quelques mois plus tard un traité de partage de la Pologne avec la Russie et la Prusse.

