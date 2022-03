Marie-Antoinette, une insouciante guillotinée dans "Le temps d'une histoire"

Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette d'Autriche, l'épouse du défunt roi de France Louis XVI, lui-même exécuté quelques mois plus tôt, est guillotinée sur la place de la Révolution, à Paris. Mariée en 1770, à 14 ans, devenue reine de France quatre ans plus tard, elle symbolise le rapprochement de la France avec l'ennemi héréditaire autrichien. Mais le parti antiautrichien reste puissant, et la reine est l'objet des haines les plus vives. Bientôt, sa réputation est faite : frivole, vénale, immorale, et complètement indifférente aux malheurs du peuple.