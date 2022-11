Étudiante en langues romanes à Louvain-la-Neuve, Marie-Alix est très sensible à la cause environnementale. "Ce sont les médias qui m’ont réellement fait prendre conscience du problème." Pleine d’espoir, elle croit en un avenir meilleur grâce à d’innombrables initiatives locales qui voient le jour. "Les solutions existent. Les gens doivent juste changer leurs habitudes. Et je pense que le vélo est, entre autres, un excellent moyen pour lutter contre le réchauffement climatique."

C’est pourquoi, début 2022, Marie-Alix a lancé un service de location de tandem baptisé "Jerem le tandem". Cette idée lui est venue grâce à sa passion pour le vélo et les activités insolites. "Je propose aux clients de louer le tandem pour sillonner les belles campagnes belges. Mon but est de promouvoir l’utilisation du vélo, mais aussi de soutenir les commerces locaux en proposant aux clients un itinéraire permettant de s’arrêter dans les restaurants, hôtels et magasins de proximité."