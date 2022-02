Marie Radoux a 21 ans et vit à Huy. Étudiante en droit, elle partage une forte passion pour la musique grâce à ses parents musiciens et à ses cours de chants à l’académie. La gym est sa seconde passion. Elle l’exerce depuis l’âge de trois ans. C’est grâce à son groupe "Rock In The Box" qu’elle a pu gagner sa confiance en soi et s’affirmer en tant que chanteuse. Une chose qu’elle a prouvée en reprenant "Break My Heart" de Dua Lipa sur la scène de The Voice Belgique. Une prestation qui a séduit Black M et BJ Scott. Marie Radoux a su rebondir et imposer sa voix sur le tempo rapide de son titre, elle continue l’aventure aux côtés de BJ Scott.