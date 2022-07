Marianne Vos, la légende qui continue d’écrire son histoire

Depuis lundi, le maillot jaune du Tour de France femmes est porté par Marianne Vos. Une véritable légende du cyclisme féminin qui a tout gagné. Mais la Néerlandaise n’est pas juste une championne sur le vélo, elle est aussi à l’origine du développement du cyclisme féminin.

Une première victoire sur le Tour de France Femmes pour compléter un palmarès exceptionnel. Hier Marianne Vos, l’ogresse du cyclisme féminin a écrit un nouveau beau chapitre de son histoire avec la 241e victoire de sa carrière. "A ce moment précis, c’est la plus belle victoire de ma carrière", expliquait Marianne Vos au micro du Tour de France femmes après sa victoire. "On fait tout ce qu’on peut pour gagner bien sûr mais s’imposer sur le Tour c’est exceptionnel".

Un moment particulièrement touchant pour la Néerlandaise de 35 ans pourtant habituée aux victoires et aux titres : championne olympique, championne du monde, championne d’Europe, sur route et en cyclo-cross, le Giro, la Fleche Wallonne. Le palmarès de Marianne Vos est immense à l’image de son aura. "C’est une icône pour le cyclisme et pour tout le monde", raconte Jolien D’Hoore, l’ancienne cycliste belge. "Pour toutes les filles du peloton, c’est une idole."

Une idole mais aussi une brillante militante, impliquée dans le développement du cycliste féminin depuis des années et à l’origine d’un des plus beaux projets de ces dernières années : le Tour de France Femmes. "Il y a dix ans, elle avait contacté Christian Prudhomme et de l’organisation pour les mettre autour d’une table", détaille Marion Rousse, la directrice du Tour de France femmes. "Elle les avait interpellés en disant que la prochaine étape, c’était de créer un Tour de France pour les femmes."

Un pari réussi quand naît en 2014 naît la Course by Le Tour. Evidemment c’est la Néerlandaise qui s’impose pour la première édition. Et 8 ans plus tard, voilà arrivé le premier Tour de France femmes avec Marianne, toujours là. Et tel un symbole, après deux jours, voilà la championne en jaune. "Je vais l’accrocher au mur de ma chambre ce soir pour essayer de comprendre que je vais vraiment le porter demain", racontait hier la Néerlandaise à la descente du podium du maillot jaune. "En tout cas, ce sera un moment incroyable".

Comme quoi, même après avoir tout gagné, Marianne Vos continue de rêver et d’écrire la légende de son sport. Et nul doute que la Néerlandaise va tout faire pour conserver sa belle tunique jaune jusqu’au bout.