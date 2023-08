Marianne Vos, à nouveau opérée, met un terme à sa saison : "Je ferai de mon mieux pour revenir"

On ne reverra plus Marianne Vos en compétition cette saison. La Néerlandaise, 36 ans, a annoncé lundi sur Instagram qu’elle avait été opérée à l’artère iliaque gauche la semaine dernière. La coureuse de Jumbo-Visma va entamer un "programme de récupération et de réadaptation" d’une durée de dix semaines.





La Néerlandaise aux 250 victoires sur la route a connu une saison difficile. Elle avait déjà manqué le début du printemps suite à une opération similaire. La cycliste de s-Hertogenbosch a terminé troisième d’A Travers la Flandre et 10e de Paris-Roubaix (malgré une crevaison au plus mauvais moment). Elle a ensuite remporté deux étapes sur la Vuelta.



Les semaines suivantes ont été plus délicates. Elle a signé plusieurs Top 5 au Giro et au Tour sans parvenir à s’imposer. L’octuple championne du monde de cyclocross a finalement abandonné lors de l’étape du Tourmalet avant de lâcher prise assez rapidement aux Mondiaux (47e). Son problème à la jambe gauche explique sans doute en partie ces performances en demi-teinte.