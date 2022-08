"Marianne" : une série inspirée d'Anne Gruwez avec Marilou Berry

Avant même qu'on lui envoie le scénario de Marianne, Marilou Berry connaissait bien la juriste belge. "J'ai une passion pour l'émission Strip-tease qui avait fait un épisode sur elle et j'ai ensuite vu Ni juge, ni soumise à sa sortie. Quand on m'a envoyé le scénario de Marianne, j'étais déjà engagée sur un autre projet. Je ne l'ai donc pas lu, car je savais que je n'allais pas pouvoir le faire et que ça allait me rendre triste".

"Heureusement" pour l'actrice, cet autre projet est finalement annulé, et elle se plonge alors immédiatement dans le scénario de Alexandre Charlot et Franck Magnier. "J'ai lu les trois premiers épisodes et j'ai tout de suite dit oui, car c'est superbement écrit et parce que j'avais besoin d'un personnage solaire, lumineux, truculent". Après deux saisons à avoir incarné Maud Gallo dans Je te promets, le remake français de This Is Us, la comédienne avait en effet besoin de changer de ton. "Ces dernières années, j'étais dans un registre plus dramatique. Le personnage de Maud (Kate dans This Is Us, NDLR.) est assez dur, souvent dans la tristesse et dans le deuil : baigner là-dedans, c'était chouette… mais triste (rires). Marianne m'a apporté beaucoup de lumière et ça m'a fait du bien".