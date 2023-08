Marianne Dubuis réinvente la tradition suisse du papier découpé

Marianne Dubuis couche sur le papier ses émotions et ses histoires mais c’est avec une petite paire de ciseaux et un cutter que l’artiste taille de délicats tableaux de vie et réinvente la tradition suisse des papiers découpés.

Fleuriste de formation, Marianne Dubuis développe sa vision personnelle, empreinte de poésie et de modernité, de cet art populaire auquel elle s’adonne depuis son enfance. Sa "passion" l’occupe environ six heures par jour, dit-elle à l’AFP, depuis sa maison lui servant d’atelier à Château d’Œx, le berceau suisse du papier découpé.

A 64 ans, elle a exposé en Suisse, en France, en Allemagne et au Japon, où les papiers découpés ont une longue tradition. "Je suis très fière du découpage, de ce que cela représente de la Suisse. C’est une manière de représenter nos valeurs, nos racines", explique-t-elle. Mais "si on reste à refaire toujours les mêmes choses, la tradition meurt", ajoute l’artiste qui tient à la réinventer à sa manière.

Ses œuvres délicates et minutieuses – en noir et blanc ou colorées – dont certaines font plus d’un mètre de haut sont présentées jusqu’au 6 septembre au nouveau Centre suisse du papier découpé, situé dans sa petite bourgade de montagne.