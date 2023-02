Marian Anderson : la cantatrice afro-américaine qui a brisé les premières barrières ségrégationnistes

Marian Anderson a la volonté d’être une cantatrice, même si à cette époque ségrégationniste des USA, elle est surtout une personne de couleur. Portrait de cette femme a la voix d’or et figure majeure de la lutte des artistes afro-américains contre les préjugés raciaux. Rencontre avec Didier Combeau, spécialiste de l’histoire des États-Unis et auteur de Marian Anderson – La couleur d’une voix éditions du Félin

Née à Philadelphie en 1897 dans un milieu modeste, Marian Anderson a très tôt le goût de la musique et s’achète à six ans son premier violon… Et apprend à en jouer seule ! Avec sa voix extraordinaire de contralto, elle est très vite repérée dans les églises afro-américaines. A 10 ans, elle se produit déjà en public et gagne ses premiers cachets.