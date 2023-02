Mariame et Loïs, les deux locomotives du Clan Openda

Loïs Openda a 23 ans, mais il est toujours le "petit garçon" de sa maman. Depuis qu'il évolue au RC Lens, Mariame fait régulièrement le trajet depuis Bruges et ne rate aucun match à domicile. Lui le souhaite, et elle aussi. "Parce que c'est mon rôle de maman, que je suis fière de lui, et qu'il me le demande" dit-elle.

Elle ajoute :"J'ai quatre enfants, que j'aime tous autant les uns que les autres. Mais Loïs s'est toujours arrangé pour prendre plus de place que ses frères et soeurs. Il m'accapare en fait".

Dimanche soir, à l'occasion de la rencontre entre Lens et Nantes, nous nous sommes glissés dans les pas du "Clan Openda" emmené par une Mère Louve passionnée, passionnante, et touchante.