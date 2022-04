Mariah Carey vous apprend à chanter dans sa masterclass

Vous avez toujours voulu chanter aussi bien que Mariah Carey ? Maintenant cela est possible car la célèbre interprète de "All I Want for Christmas Is You" donne des cours de chant en ligne.

Après la campagne publicitaire pour un célèbre fast-food, Carey se lance dans les masterclass, qui sont intitulés "Find Your Voice With Mariah Carey". Ces dernières se ciblent sur les conseils et astuces de la chanteuse. Une nouvelle qu’elle a partagé avec plaisir sur ses réseaux sociaux. "Je suis très enthousiaste à l’idée de partager ce sur quoi j’ai travaillé : mon tout premier cours sur la voix en tant qu’instrument" a-t-elle légendé.

Pour assister à ces cours assez orignaux, il faudra attendre le 14 avril et vous créer un compte sur le site MasterClass. Sur le même principe que les abonnements aux plateformes de streaming, l’affiliation est payante tous les mois et vous donne accès à 150 autres cours dispensés parfois par certaines célébrités.