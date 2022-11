Mariah Carey : son tube intemporel "All I Want for Christmas is You" lui rapporte une somme astronomique

Le mois de novembre a commencé, préparez-vous à entendre "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey dans les magasins, les stories Instagram ou encore vidéos TikTok. Mais combien rapporte cette chanson à son interprète ?

Fini l’orange et le noir d’Halloween, place au rouge et au blanc de Noël. Maintenant que la fête qui met les vampires et les fantômes à l’honneur est terminée, c’est au tour de Mariah Carey et de son célèbre tube "All I Want for Christmas is You" de nous mettre dans l’ambiance du 25 décembre dès le début du mois de novembre.

"I don’t want a lot for Christmas / There is just one thing I need / I don’t care about the presents underneath the Christmas tree / I just want you for my own / More than you could ever know / Make my wish come true / All I want for Christmas is you". Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, c’est le refrain le plus populaire depuis 1994. D’ailleurs, la chanson "All I Want for Christmas is You" rapporte un beau petit pactole à Mariah Carey depuis 28 ans. Selon The Economist, le morceau permet à la diva de gagner 2,5 millions de dollars par an soit, 70 millions depuis sa sortie !