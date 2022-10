Mariah Carey est de retour : "Je suis pleine de surprises"

Mais surtout, Mariah Carey est actuellement en train de préparer la suite de sa carrière. Et attention, il n’y aura pas un album mais "trois ou quatre choses différentes" a-t-elle confié au magazine Rolling Stones.

Tout d’abord, il y aura un projet bientôt fini sur lequel il ne lui reste plus qu’à faire quelques ajustements. Le deuxième projet est un album qui sera composé de nouvelles chansons. Et le troisième projet est "un album thématique".

Un album dont l’interprète de All I Want For Christmas Is You voit comme "quelque chose que les gens me demandent de faire depuis des années, mais je ne l’ai pas fait d’une manière classique. Ce n’est pas encore fini mais je suis très impatiente. Je travaille avec des artistes très éclectiques et plus récents, tout comme des gars légendaires".

Et en quatrième projet, Mariah Carey envisage de sortir son album rock alternatif qu’elle a enregistré dans les années 90. "C’est mon exutoire et personne ne le savait. Pour la plupart des gens, je ne préférais qu’ils ne sachent rien jusqu’à ce que nous décidions exactement quoi faire dans cette quête pour trouver les voix. Je pense que cette version que nous avons déterrée deviendra quelque chose que nous pourrons entendre ".

On se prépare à découvrir de nombreux projets liés à Mariah Carey dans les mois à venir.