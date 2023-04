Mariah Carey : derrière "All I Want for Christmas", une artiste qui a influencé toute l’industrie musicale

Noël, c’est une fois par an. Mais dans Cherchez la Femme, Mariah Carey, c’est toute l’année. Derrière le texte sirupeux et la quantité de grelots qui suintent de son méga tube All I Want for Christmas, se cache une artiste hors norme.

Qu’on vénère ou qu’on déteste cette chanson, All I want for Christmas est devenue l’hymne incontournable des fêtes de fin d’année depuis 1994. La coupable ? Mariah Carey, voix d’or du 20e siècle, interprète et compositrice de génie, et reine de Noël autoproclamée. Mais on aurait tort de résumer sa carrière kilométrique à ce seul single qui a fait sa fortune. De la pop au RnB en passant par le hip-hop, la soul, et même le rock, la voix de Mariah Carey tape juste à tous les coups et atteint des sommets où seules résident les fameuses whistle notes… Et contrairement aux autres divas que sont notamment Céline Dion ou Whitney Houston, outre sa tessiture vocale quasi surnaturelle, elle ne se limite pas à un talent vocal incontestable. Son instinct exercera par exemple une influence majeure sur l’industrie musicale américaine.

