Les internautes sont à l'affût du retour de la diva de 52 ans. Chaque année, les réseaux sociaux se donnent à coeur joie pour faire les meilleurs blagues concernant la chanson de Mariah Carey.

Pour cette année 2022, Mariah Carey prépare de nombreuses surprises à ses fans avec entre autre une série sur sa vie. Elle prépare aussi un album composé de nouvelles chansons et un autre album thématique. Si cela est encore assez vague, on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines.

"All I Want for Christmas Is You" est le tube assuré pour Noël, le titre a dépassé le milliard de streams en 2021. Selon The Economist, ce single rapporte 2.6 millions de dollars par an à la chanteuse américaine.