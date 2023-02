Mariages forcés, agressions sexuelles, meurtres : un rapport d’Human Rights Watch documente les violences faites aux femmes LGBTQIA+

Les femmes lesbiennes, bisexuelles et issues de la communauté LGBTQIA+ en général, ainsi que les personnes non binaires, sont confrontées à la violence et à des discriminations spécifiques dans le monde entier "qui les empêche de construire des relations, des foyers et des familles", a dénoncé l’organisation Human Rights Watch dans un rapport publié le 14 février dernier et intitulé "This Is Why We Became Activists" (Voilà pourquoi nous sommes devenues activistes).