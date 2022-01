Mariages 2022 : le rush après les reports

Jennifer Rommes fait partie de ces mariés qui ont reporté plusieurs fois le grand jour. Pour elle, plus question d’attendre. "Ça a été pas mal de stress, de réorganisation […] mais on a de la chance, on a de merveilleux prestataires et cette fois-ci, il n’y aura pas de report, je suis optimiste et je me dis que ça va aller !" se réjouit la jeune femme.

"J’ai des personnes qui viennent au mois de janvier pour se marier en février "

Aujourd’hui, les prestataires ressentent de plus en plus de détermination chez les mariés. Cette année, Sara Roces Buelga, créatrice de robes de mariée à Liège, doit gérer les reports, mais s’ajoutent aussi des demandes de dernière minute. Elle qui au départ crée toutes ses robes sur-mesure, doit s’adapter.

"Ici j’ai des personnes qui viennent au mois de janvier pour se marier en février. Du coup, on change le concept et on s’adapte. On fait rentrer des collections d’autres créateurs parce que moi je ne peux pas tout confectionner seule […] C’est une année de challenges, qui commence très très tôt" affirme la créatrice.