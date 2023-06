Mariage de Thibaut Courtois et Mishel Gerzig : ambiance festivalesque avec Martin Garrix derrière les platines

Martin Garrix trempe depuis longtemps dans le monde sportif. C'est lui qui a composé l'hymne officiel de l'Euro 2021, "We Are The People", avec Bono et The Edge. Et ce n'est pas tout : il est un ami de longue date de la star de F1 Max Verstappen, et a déjà fait des vidéos avec des footballeurs, tels que Virgil Van Dijk, capitaine de l'équipe nationale de foot des Pays-Bas et joueur de Liverpool, comme l'explique Guettapen.