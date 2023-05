Maria Waremberg, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Maria Waremberg, mezzo-soprano, est née aux Pays-Bas en 1995.

Maria Warenberg est diplômée du Conservatorium d’Amsterdam, dans la classe de Sasja Hunnego. Elle a aussi pu suivre des master classes données par les professeurs de la Juilliard School, Ann Murray, Sergei Leiferkus et Angel Brower notamment.

La saison passée, elle a fait ses débuts à l’Opera Zuid, où elle a interprété le rôle de Stéphano dans Roméo et Juliette de Gounod. Elle est actuellement membre de la Dutch National Opera Academy, pour laquelle elle a incarné le rôle de Costanza dans L’isola disabitata de Haydn avec l’Orchestra of the Eighteenth Century sous la direction de Kenneth Montgomery et dans le rôle de Ramiro dans La finta giardiniera de Mozart.

Cette saison, Maria Warenberg se produit également avec le Radio Filharmonisch Orkest, sous la direction d’Enrico Delamboye, au Concertgebouw d’Amsterdam et au TivoliVredenburg. En parallèle à ses activités à l’opéra, elle a aussi développé une grande passion pour le répertoire du Lied.

(source CMIREB)

Maria Waremberg se présentera en finale du Concours Reine Elisabeth le samedi 3 juin, et elle interprétera :

WOLFGANG AMADEUS MOZART Non so più cosa son, cosa faccio (Le Nozze di Figaro) JOSEPH HAYDN Se non piange un’infelice (L’isola disabitata) GUSTAV MAHLER Ich atmet' einen linden Duft ! (5 Rückertlieder) JULES MASSENET Cœur sans amour (Cendrillon) GIOACHINO ROSSINI Una voce poco fa (mi majeur) (Il Barbiere di Siviglia)