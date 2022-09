"Maria rêve", une comédie romantique de Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller avec Karin Viard et Grégory Gadebois à voir au cinéma

Rien de compassé ou de condescendant dans Maria rêve. Bien au contraire. Avec une tendresse infinie pour tous leurs personnages, Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller, dont c’est le premier long-métrage, ont habillé cette comédie romantique d’une poésie et d’un humour (parfois gentiment moqueur) du plus bel effet, exploitant à merveille les espaces et l’architecture de cette prestigieuse École des Beaux-Arts.

Karin Viard en femme lunaire et maladroite et Grégory Gadebois en gardien bourru et fantasque (déjà tête d’affiche dans Pile poil, le court métrage multi récompensé de Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller) sont justes formidables. Leur indéniable complicité à l’écran ajoutant au charme déjà plus qu’évident du film.

Ce récit d’une émancipation par l’art qui voit Maria sortir de sa coquille et se découvrir des envies d’autres choses nous déclare joliment qu’il est bon de s’émerveiller, d’être curieux, et qu’il n’y a pas d’âge pour aimer et tomber amoureux !

Alors soyez curieux, courez voir Maria rêve !