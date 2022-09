"Maria Rêve", la vie réserve parfois quelques surprises

Vivre ici vous invite au cinéma! Participez à notre concours et remportez peut-être des places pour aller voir "Maria Rêve" dans la cinéma de votre choix à partir du 28 septembre.

SYNOPSIS

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace...Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

De Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller

Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan