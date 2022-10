Maria Eismont, avocate des opposants à Poutine : "Cela fait longtemps qu’il est impossible de prouver son innocence en Russie"

En Russie, Maria Eismont est une avocate de 47 ans qui s’est spécialisée dans la défense des opposants au pouvoir et à Vladimir Poutine. Elle a appris le français à l’époque soviétique avant de commencer sa vie professionnelle dans le journalisme. Pour différents journaux russes, elle se rend notamment en Tchétchénie et au Kosovo, ainsi qu’en Afrique centrale pour l’agence Reuters. En 2007 elle dirige un programme de la News Eurasia Foundation qui vise à aider les journaux indépendants en Russie. A partir de 2018, elle devient avocate et défend les opposants au pouvoir.

Parmi les personnes ou les organisations aux côtés desquels elle s’est battue, il y a des prisonniers politiques tels que Konstantin Kotov, Vyacheslav Egorov, Pavel Rebrovsky, Raim Aivazov et OVD-INFO. L’opposant Iila Iachine (39 ans), arrêté en juin 2022 pour avoir dénoncé l’attaque russe en Ukraine, est dernièrement l’un des clients les plus connus de Maria Eismont. Mais elle a aussi défendu l’ONG Memorial, co-lauréate cette année du prix Nobel de la Paix. La justice russe a ordonné la dissolution de Memorial.

Si Maria Eismont remporte rarement des procès, ce n’est pas le plus important pour elle. Par ses actions et sa présence, elle soutient les familles des opposants et tente de faire en sorte qu’il y a une certaine transparence lors de la procédure. Ces derniers mois, elle a aussi abrité chez elle des dizaines de réfugiés ukrainiens en transit.