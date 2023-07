Maria Callas, muse du défilé Haute Couture 2023-2024 de Stéphane Rolland à l'Opéra de Paris

Le 4 juillet dernier, dans la splendeur néo-baroque de l’Opéra Garnier, dont les rampes et les balcons dorés ont été recouverts de fleurs blanches, se déroulait ce défilé hommage à Maria Callas. La cantatrice légendaire aurait eu 100 ans cette année et pour l’occasion, le couturier Stéphane Rolland créé une collection contrastée, à l’image de la diva : fragile dans la vie, invincible sur scène.

Parmi les 31 robes de la collection se cachent les personnages légendaires incarnés par la cantatrice : Médée, Aïda, Lucia di Lammermor, La Traviata… Autant d’héroïnes représentées par des robes de tulles blanches, des bustiers noirs et structurés, de capes finement brodées de porcelaine sculptées à la main par le couturier. Car La Callas pouvait tout chanter, et elle incarnait avec justesse chacun de ses personnages. Blanc, rouge et noir, les couleurs de cette collection rendent hommage à une artiste à la puissance dramatique sans limite, qui incarnait aussi bien les rôles de jeunes premières que les femmes fatales.