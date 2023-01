Mari Kondo est devenue bordélique depuis qu’elle a trois enfants

La reine du rangement, Marie Kondo, avoue que sa maison est devenue un bordel depuis qu’elle a des enfants… Adieu les mantras de l’ordre ?

Dans une interview au Washington Post, la japonaise Marie Kondo qu’on connaît tous pour son ordre et sa rigueur explique : "Ma maison est en désordre, mais la façon dont je passe mon temps est la bonne façon pour moi à ce stade de ma vie". Depuis qu’elle est devenue mère de trois enfants, son mode de vie aurait changé et son objectif serait passé de l’organisation à l’élaboration de moyens simples pour apporter un peu de bonheur à la routine.

"Le rangement n’était plus une priorité désormais"

La gourou des pièces bien rangées, des armoires vidées du trop-plein et des cuisines nickels s’était fait connaître en 2015 pour son livre "La magie du rangement" dans lequel elle expliquait comment être plus heureux avec moins et mieux rangé. Aujourd’hui, elle promeut son dernier livre, "Marie Kondo Kurashi à la maison : comment organiser votre espace et réaliser votre vie idéale". Un titre qui fait écho à son changement de mentalité et la prise en compte du fait que la vie parfois c’est un désordre.

"Ranger signifie gérer toutes les 'choses' de votre vie ", dit-elle selon The Guardian, incluant ainsi les enfants qui ne permettent pas toujours d’avoir une maison rangée et vidée du "superflu". "Jusqu’à présent, j’étais une nettoyeuse professionnelle, alors je faisais de mon mieux pour garder ma maison bien rangée à tout moment. J’ai en quelque sorte abandonné cela, dans le bon sens pour moi. Maintenant, je réalise que ce qui est important pour moi, c’est de passer du temps avec mes enfants à la maison."