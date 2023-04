Les films Barbie et Dune 2 peuvent se vanter d’avoir un duo épique à l’affiche. Pour cet évènement, les acteurs ont joué le jeu en assumant l’esthétique du film qu’ils venaient promouvoir.

Margot Robbie a pris la pose avec un ensemble vichy rose signé Prada nous apprend le magazine stylist, alors que Ryan Gosling a plutôt opté pour un bomber rose et un t-shirt gravé "From Director Greta Gerwig" dans la police de l’univers de barbie. Le film qui sortira en juillet prochain a rendu un peu nerveux son Ken "Je doutais de mon énergie Ken. Je ne la voyais pas. Mais Margot et Greta l’ont fait sortir de moi" a-t-il confié au magazine Elle.