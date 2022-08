Margot Robbie raconte l’histoire des femmes, par les femmes, grâce à sa société de production

D’ailleurs, “Moi, Tonya” raconte l’histoire de Tonya Harding, une championne en patinage qui clame son innocence après avoir été soupçonnée d'avoir planifié et mis à exécution l'agression de Nancy Kerrigan. Malgré que l’histoire ne donne pas de coupable mais montre plutôt les différentes visions de la vérité, la jeune patineuse a été touchée par ce film, par le fait que son histoire soit entendue. Margot Robbie nous raconte aussi que Tonya avait l’impression “d’être face à sa mère en voyant Allison Janney” dans le film. Cette dernière a reçu l’oscar du meilleur second rôle.

Margot Robbie était sous le choc lorsqu’elle a appris que l’histoire était vraie “on s’attache à ces personnages et on se pose certaines questions, notamment sur la manière dont on consomme les médias, la perception de la réalité, la place de la femme à l’époque et comment cela a évolué…” a-t-elle confie au site Allo ciné.